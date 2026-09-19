Sultanpur News: बच्चों को संतुलित आहार देने के प्रति किया जागरूक, रैली निकाली

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बाल विकास परियोजना अधिकारी दयाराम के नेतृत्व में निकली रैली विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए फिर ब्लॉक में आकर समाप्त हुई। जिसमें लोगों को बच्चों को कुपोषण व महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए संतुलित आहार देने की अपील की। रैली के जरिये पोषक तत्वों के बारे में बताया। इसमें मुख्य सेविकाएं भी शामिल रहीं।

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दूबेपुर। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शुक्रवार को दूबेपुर परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं ने बच्चों को संतुलित आहार देने के लिए रैली निकाली। हाथ में तख्तियां लेकर कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने लोगों को जागरूक किया। ब्लॉक मुख्यालय में पोषण जागरूकता रैली को खंड विकास अधिकारी भावेश शुक्ला ने हरीझंडी दिखाकर रवाना किया।