Sultanpur News: टेबल टेनिस में राणा प्रताप और आवासीय परिसर का दबदबा

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महिला वर्ग में आवासीय परिसर विश्वविद्यालय अयोध्या उपविजेता रहा। पुरुष वर्ग में गनपत सहाय पीजी कॉलेज सुल्तानपुर ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में चार महाविद्यालयों के कुल 30 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इनमें आवासीय परिसर विश्वविद्यालय अयोध्या, गनपत सहाय पीजी कॉलेज, राणा प्रताप पीजी कॉलेज और श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज सुल्तानपुर के खिलाड़ी शामिल रहे।प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक ओम प्रकाश पांडेय और प्राचार्य प्रो. अंग्रेज सिंह राणा मौजूद रहे। विश्वविद्यालय की ओर से प्रो. प्रवीण कुमार सिंह और डॉ. विक्रम सिंह ने पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। निर्णायक की भूमिका मो. सईद और प्रमोद सिंह यादव ने निभाई। संचालन डॉ. विष्णु शंकर अग्रहरि ने किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रो. अंग्रेज सिंह राणा ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी व पदक देकर सम्मानित किया। इस दौरान आयोजन सचिव डॉ. रवींद्र कुमार शुक्ला, डॉ. विक्रमादित्य, डॉ. अरविंद द्विवेदी और किशोर भटनागर मौजूद रहे।