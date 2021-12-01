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वहीं, वॉलीबॉल और खो-खो की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं 26 से 28 नवंबर तक जौनपुर में आयोजित होंगी। जूडो प्रतियोगिता में केवल 2012, 2013 और 2014 में जन्मे खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। यह आयु सीमा सब-जूनियर वर्ग के लिए निर्धारित की गई है। खिलाड़ियों को जन्म प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

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सुल्तानपुर। प्रदेश स्तरीय जूडो, वॉलीबॉल और खो-खो प्रतियोगिताओं के लिए जिला स्तरीय ट्रायल्स का आयोजन पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। शुक्रवार को जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि जूडो सब-जूनियर बालक-बालिका और ओपन महिला वॉलीबॉल के जिला ट्रायल शनिवार को होंगे। ओपन महिला खो-खो का ट्रायल 23 नवंबर को होगा। जूडो और वॉलीबॉल के मंडल ट्रायल 23 नवंबर को दोपहर दो बजे होंगे। खो-खो का मंडल ट्रायल 24 नवंबर को दोपहर दो बजे होगा। सभी मंडल ट्रायल अयोध्या के डाभासेमर स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता 1 से 3 दिसंबर तक कानपुर में होगी।