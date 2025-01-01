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विशंभर पाल के मुताबिक शनिवार सुबह सात बजे उनके चाचा के बेटे सत्यनारायण पाल का परिवार के ही सियाराम पाल और उसके बेटे प्रदीप पाल से गांव के कंपोजिट विद्यालय के पास किसी बात पर विवाद हो गया। दोनों गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि सत्यनारायण ने विरोध किया तो दोनों ने हमला कर दिया। इसके बाद पास में पड़ी ईंट उठाकर उनके सिर और शरीर पर कई वार किए।हमले में सत्यनारायण लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। गंभीर हालत में सत्यनारायण को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सीओ नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने सियाराम पाल और उनके पुत्र प्रदीप पाल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।इनसेट-नहीं थी कोई संतान, दो बीघा जमीन के विवाद में हत्याचचेरे भाई विशंभर पाल ने बताया कि मृतक सत्य नारायण की कोई संतान नहीं थी। करीब दो बीघा कृषि भूमि थी। वह पहले अपने चचेरे भाई सियाराम के परिवार के साथ रहते थे। छह महीने से बीमार होने के कारण वह विशंभर के साथ रहने लगे थे। सत्य नारायण के हिस्से की जमीन पर सियाराम और उनका बेटा प्रदीप खेती करते थे। विशंभर ने बताया कि सियाराम उनके सगे भाई हैं। विशंभर के साथ रहने से सियाराम और प्रदीप नाराज थे। आशंका थी कि कहीं सत्य नारायण अपनी जमीन विशंभर के नाम न कर दें। इसी बात से परिवार में विवाद चल रहा था।