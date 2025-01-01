Sultanpur News: गोमती उफनाने से चार पुलों के निर्माण कार्यों पर ब्रेक

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गोलाघाट और डेवाढ़ में पिलर निर्माण के बीच पानी बढ़ने से काम रोकना पड़ा। गुदरा घाट और मल्हीपुर के पुलों का निर्माण अंतिम चरण में था, वह भी रुक गया है। सेतु निगम शहर के गोलाघाट, कादीपुर के डेवाढ़, मल्हीपुर और गुदरा घाट पर पुल बना रहा है। गोलाघाट पर चार और डेवाढ़ में पिलर पानी के ऊपर तक बन चुके थे। निर्माण के लिए नदी में बनाया गया घेरा जलस्तर बढ़ने से बह गया। इसके बाद कार्यदायी संस्थाओं ने सभी जगहों पर काम रोक दिया। कुड़वार के निरसहिया और कादीपुर के कटसारी में प्रस्तावित पुलों का काम भी टल गया है। लंभुआ के चांदा-पट्टी मार्ग पर स्वीकृत ओवरब्रिज की शुरुआत भी स्थगित हो गई है।जलस्तर बढ़ने से रोकना पड़ा कामसेतु निगम के परियोजना प्रबंधक प्रशांत सिंह ने बताया कि बरसात में कार्यदायी संस्था नदी के किनारे काम करा रही थी। जलस्तर बढ़ने के कारण काम रोकना पड़ा है। अब जलस्तर कम होने और बारिश थमने के बाद ही काम दोबारा शुरू होने के आसार हैं। इन तीनों नई परियोजनाओं का काम भी बरसात के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है।आवागमन राहत के लिए करना होगा इंतजारगोलाघाट पुल के काम में देरी से शहर में आवागमन को राहत मिलने में विलंब होगा। डेवाढ़ पुल का काम आगे खिसकने से कादीपुर क्षेत्र के ग्रामीणों को इंतजार करना होगा। मल्हीपुर व गुदरा घाट पुलों का काम रुकने से आवागमन शुरू होने की समयसीमा प्रभावित हो सकती है। निरसहिया व कटसारी पुलों के निर्माण में देरी से बेहतर संपर्क की उम्मीद लगाए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। चांदा-पट्टी ओवरब्रिज की शुरुआत टलने से जाम और आवागमन की समस्या कम होने में भी देरी होगी।