फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Construction of four bridges halted due to overflowing Gomti river

Sultanpur News: गोमती उफनाने से चार पुलों के निर्माण कार्यों पर ब्रेक

Wed, 09 Sep 2026 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 09 Sep 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
Construction of four bridges halted due to overflowing Gomti river
 गोमती नदी के गोलाघाट पुल का बंद काम। संवाद
सुल्तानपुर। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से उस पर बन रहे चार पुलों का निर्माण कार्य रुक गया है। सवा अरब रुपये की लागत से तैयार हो रहे इन पुलों का काम बरसात के कारण प्रभावित हुआ है। नदी के किनारे चल रहे सभी कार्य भी बंद कर दिए गए हैं।
विज्ञापन

गोलाघाट और डेवाढ़ में पिलर निर्माण के बीच पानी बढ़ने से काम रोकना पड़ा। गुदरा घाट और मल्हीपुर के पुलों का निर्माण अंतिम चरण में था, वह भी रुक गया है। सेतु निगम शहर के गोलाघाट, कादीपुर के डेवाढ़, मल्हीपुर और गुदरा घाट पर पुल बना रहा है। गोलाघाट पर चार और डेवाढ़ में पिलर पानी के ऊपर तक बन चुके थे। निर्माण के लिए नदी में बनाया गया घेरा जलस्तर बढ़ने से बह गया। इसके बाद कार्यदायी संस्थाओं ने सभी जगहों पर काम रोक दिया। कुड़वार के निरसहिया और कादीपुर के कटसारी में प्रस्तावित पुलों का काम भी टल गया है। लंभुआ के चांदा-पट्टी मार्ग पर स्वीकृत ओवरब्रिज की शुरुआत भी स्थगित हो गई है।
विज्ञापन


जलस्तर बढ़ने से रोकना पड़ा काम
सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक प्रशांत सिंह ने बताया कि बरसात में कार्यदायी संस्था नदी के किनारे काम करा रही थी। जलस्तर बढ़ने के कारण काम रोकना पड़ा है। अब जलस्तर कम होने और बारिश थमने के बाद ही काम दोबारा शुरू होने के आसार हैं। इन तीनों नई परियोजनाओं का काम भी बरसात के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन




आवागमन राहत के लिए करना होगा इंतजार
गोलाघाट पुल के काम में देरी से शहर में आवागमन को राहत मिलने में विलंब होगा। डेवाढ़ पुल का काम आगे खिसकने से कादीपुर क्षेत्र के ग्रामीणों को इंतजार करना होगा। मल्हीपुर व गुदरा घाट पुलों का काम रुकने से आवागमन शुरू होने की समयसीमा प्रभावित हो सकती है। निरसहिया व कटसारी पुलों के निर्माण में देरी से बेहतर संपर्क की उम्मीद लगाए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। चांदा-पट्टी ओवरब्रिज की शुरुआत टलने से जाम और आवागमन की समस्या कम होने में भी देरी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed