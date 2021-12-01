Sultanpur News: बैंड की धुन पर दिखा अनुशासन, कलान और जीजीआईसी ने जीते खिताब

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प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्या पल्लवी सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित किया। प्रतिभागियों ने अनुशासित मार्चपास्ट करते हुए बैंड की प्रस्तुतियां दीं। निर्णायक मंडल में शामिल रीना केसरवानी, गंगा प्रसाद और लाल चंद यादव ने प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का बारीकी से मूल्यांकन किया। विज्ञापन

प्रतियोगिता जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्यप्रकाश सिंह और सह जिला विद्यालय निरीक्षक जटाशंकर यादव के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। समग्र शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक अखिलेश पांडेय, नोडल सुनील कुमार सिंह और सह नोडल सुमन ने आयोजन में सहयोग किया। इस अवसर पर डॉ. दीपा द्विवेदी, मंजरी यादव, पुष्पलता, अंजना सिंह, बबिता जैन, प्रिया त्रिपाठी, रचना, तृप्ति द्विवेदी और खुशबू मौर्या मौजूद रहीं। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्या पल्लवी सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित किया। प्रतिभागियों ने अनुशासित मार्चपास्ट करते हुए बैंड की प्रस्तुतियां दीं। निर्णायक मंडल में शामिल रीना केसरवानी, गंगा प्रसाद और लाल चंद यादव ने प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का बारीकी से मूल्यांकन किया।प्रतियोगिता जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्यप्रकाश सिंह और सह जिला विद्यालय निरीक्षक जटाशंकर यादव के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। समग्र शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक अखिलेश पांडेय, नोडल सुनील कुमार सिंह और सह नोडल सुमन ने आयोजन में सहयोग किया। इस अवसर पर डॉ. दीपा द्विवेदी, मंजरी यादव, पुष्पलता, अंजना सिंह, बबिता जैन, प्रिया त्रिपाठी, रचना, तृप्ति द्विवेदी और खुशबू मौर्या मौजूद रहीं।

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सुल्तानपुर। पीएम श्री केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मंगलवार को आयोजित जनपदीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता में बालक वर्ग में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान और बालिका वर्ग में मेजबान विद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने मार्चपास्ट के साथ बैंड की शानदार प्रस्तुतियां देकर प्रतिभा और अनुशासन का प्रदर्शन किया।