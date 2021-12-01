Sultanpur News: सराफा डकैती के गैंगस्टर केस में 11 को शेष बहस

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अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के भवानी नगर निवासी आरोपी विपिन सिंह व सह आरोपी सचिन सिंह, त्रिभुवन कोरी, पुष्पेंद्र सिंह, विनय शुक्ल, अरविंद यादव, दुर्गेश प्रताप सिंह, विवेक सिंह, अजय यादव, अंकित यादव, अरबाज, फुरकान के खिलाफ कोतवाली नगर के तत्कालीन कोतवाल ने एक मई 2025 को गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। (संवाद)

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सुल्तानपुर। सराफा व्यवसायी भरतजी सोनी की दुकान में डकैती से जुड़े गैंगस्टर के मुकदमे में फाइनल बहस के लिए सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से की जाने वाली बहस की कार्यवाही बाधित रही। एफटीसी प्रथम/ स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने बचाव पक्ष की शेष बहस के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की है।