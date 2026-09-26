Sultanpur News: गोमती नदी में कूदी किशोरी का शव मिला

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कादीपुर। गोमती नदी में बृहस्पतिवार को कूदी 15 वर्षीय किशोरी का शव शुक्रवार शाम एसडीआरएफ टीम और कोतवाली पुलिस ने खोज निकाला। प्रतापगढ़ की सोनी शर्मा अपने पिता लाल प्यारे शर्मा के साथ देवाढ घाट पुल पर गई थीं। वे तांत्रिक के कहने पर नारियल प्रवाहित करने गए थे। नारियल फेंकते समय सोनी अचानक पुल से नदी में कूद गईं। बृहस्पतिवार शाम से ही पुलिस और गोताखोर उनकी तलाश कर रहे थे। प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब पांच बजे गुदरा घाट के पास किशोरी का शव मिला। परिजनों के पोस्टमार्टम कराने से इन्कार करने पर पुलिस ने शव उन्हें सौंप दिया।