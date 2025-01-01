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डॉक्टर को बुलाकर उसे इंजेक्शन लगाया तो वह ठीक हो गया। आसपास के गांवों से भी लोग उसे देखने पहुंच रहे हैं। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश वर्मा ने बताया कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक शारीरिक विकृति है। गर्भाशय में दो भ्रूण विकसित हुए लेकिन वे अलग नहीं हो पाए। इसी वजह से बछड़े के दो मुंह विकसित हो गए। ऐसी स्थिति कभी-कभी देखने को मिलती है। संवाद

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भदैंया। अहिरौली गांव में सोमवार को एक गाय ने दो मुंह वाले बछड़े को जन्म दिया। इस अनोखे बछड़े के चार पैर, चार आंखें और चार कान हैं। जन्म के बाद से ही यह बछड़ा इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है। राजेंद्र प्रसाद यादव की गाय ने इस बछड़े को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दोपहर बछड़ा अस्वस्थ हो गया।