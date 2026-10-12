Sultanpur News: खटारा बसों पर रोक, बदसलूकी पर होगी कार्रवाई

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निर्देशों के अनुसार, त्योहार के दौरान बसों के शत-प्रतिशत संचालन की तैयारी रखनी होगी। बस अड्डों पर यात्रियों के बैठने, पेयजल और साफ प्रसाधनों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। प्रसाधनों के आसपास चूने का छिड़काव भी कराया जाएगा।चालक-परिचालकों के साथ बस अड्डों पर तैनात कर्मचारियों को यात्रियों से सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। रास्ते में मिलने वाले यात्रियों को सम्मानपूर्वक बस में बैठाने और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कहा गया है।ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। बसों में प्राथमिक उपचार पेटी उपलब्ध रखने और बस अड्डों पर उद्घोषणा यंत्र चालू रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।सभी स्टेशनों से होकर गुजरेंगी बसेंसांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों और दिव्यांगजनों को यथासंभव आरक्षित सीट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। बसों में प्रतिबंधित और ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने पर रोक रहेगी। निर्धारित सीमा से अधिक घरेलू सामान नियमानुसार बुक कराकर ले जाना होगा। बसों का संचालन मार्ग में पड़ने वाले सभी बस स्टेशनों से होकर कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।मुख्यालय के निर्देश का होगा अनुपालनत्योहार के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यालय के निर्देशों का पालन कराया जाएगा। बसों की फिटनेस, साफ-सफाई और कर्मचारियों के व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।-सुरेश चंद्र यादव, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक