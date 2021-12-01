Sultanpur News: टीपीएल के पहले दिन छाए आयुष, प्रमोद और गौरव

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प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू ने छह गेंद खेलकर किया। उन्होंने लंभुआ और दूबेपुर की टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं। पहले मुकाबले में करौंदीकला ने भदैंया को शिकस्त दी। दूसरे मैच में दूबेपुर ने लंभुआ को हराया। शानदार प्रदर्शन करने वाले आयुष सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तीसरे मुकाबले में कादीपुर ने दोस्तपुर को 30 रन से मात दी। इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले प्रमोद कुमार मैन ऑफ द मैच रहे। चौथे मुकाबले में अखंडनगर ने मोतिगरपुर को पराजित किया। मोतिगरपुर की टीम ने 84 रन बनाए थे, लेकिन अखंडनगर ने लक्ष्य हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। गौरव सिंह को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश उपाध्याय, मंत्री राम आशीष मौर्य, लंभुआ ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर सिंह और कुड़वार ब्लॉक जूनियर संघ के जिलाध्यक्ष रणधीर सिंह मौजूद रहे। आयोजक पंकज यादव, शैलेंद्र यादव और अमरनाथ यादव ने व्यवस्थाएं संभालीं।