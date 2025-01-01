Sultanpur News: स्वच्छता का संदेश, एकता की ली शपथ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम इंद्रजीत सिंह ने ध्वजारोहण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने गांधी और शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण किया। विकास भवन में सीडीओ विनय कुमार सिंह ने ध्वजारोहण कर कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता का संकल्प दिलाया।केएनआईटी में संस्थान परिसर और रामानुजम छात्रावास में कार्यक्रम हुए। डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. हर्ष विक्रम सिंह ने गांधी के विचारों की प्रासंगिकता बताई। प्रो. एके चौहान और प्रो. एसपी गंगवार ने दोनों महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में उतारने पर जोर दिया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में गांधी, शास्त्री और मसूरिया दीन पासी की जयंती मनाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुपर मार्केट स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नारायणपुर के स्टेला माॅरिस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथियों के रूप में सिस्टर मोंथी तथा फादर अश्विन रोहन बारनिस उपस्थित रहे।पयागीपुर के शारदा सहायक खंड-49 के पयागीपुर कार्यालय में अधिशासी अभियंता अमित कुमार चौधरी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में प्रधानाचार्य हरेंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया।स्वच्छता अभियान चलायाभदैंया/लंभुआ। ब्लॉक मुख्यालय पर प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने ध्वजारोहण किया। लंभुआ नगर पंचायत कार्यालय और संजय गांधी पीजी कॉलेज में भी कार्यक्रम हुए। नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह ने बच्चों को सामग्री वितरित की। कॉलेज विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान चलाया।155 बच्चों को दी स्पोर्ट्स ड्रेसबल्दीराय/दोस्तपुर। प्रधानाध्यापक राज बख्श मौर्य ने 155 बच्चों को स्पोर्ट्स ड्रेस बांटी। जयसिंहपुर के मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय वैदहा में बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। प्रधानाध्यापक कांति सिंह ने ध्वजारोहण किया। दोस्तपुर में सरकारी भवनों और विद्यालयों में महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संवादआयोजित हुए विविध कार्यक्रमकूरेभार/अखंडनगर। ब्लॉक, थाना और सीएचसी में कार्यक्रम हुए। बीडीओ श्रीकांत तिवारी और थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कर एकता का संकल्प दिलाया। अखंडनगर के कलान स्थित श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों ने देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिक्षक ओम प्रकाश दिनकर ने गांधी और शास्त्री के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज, प्रधानाचार्य आशुतोष सिंह और प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह ने भी संबोधित किया। जिले के अन्य ब्लॉकों, विद्यालयों और थानों में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए।