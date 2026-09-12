कला और खेल सर्वांगीण विकास के माध्यम : डीएम

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प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने भाग लिया। कुल 12 विधाओं में रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन किया गया। इनमें नाटक, कहानी, गायन, वादन और पेंटिंग जैसी कलाएं शामिल थीं। जिलाधिकारी ने कहा कि कला और खेल सर्वांगीण विकास के महत्वपूर्ण माध्यम हैं।उन्होंने शिक्षा में तकनीकी और नवाचार आधारित सुविधाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने स्मार्ट कक्षा और रोबोटिक्स प्रयोगशाला जैसी आधुनिक सुविधाओं के लिए कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता बताई। इससे विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ा जा सकेगा और उनकी रचनात्मक सोच विकसित होगी।