Sultanpur News: महिला को पिस्तौल सटाकर धमकाने का आरोप

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पंजाबी कॉलोनी गुरुनानकपुरा निवासी सरदार अवतार सिंह के मुताबिक उनकी बेटी मंजीत कौर का पति करनदीप सिंह से विवाद चल रहा है। दोनों के बीच सुल्तानपुर और लुधियाना की अदालतों में मुकदमे विचाराधीन हैं। आरोप है कि 22 जून को घरेलू हिंसा से संबंधित वाद में पति-पत्नी को सुलह-समझौते की बातचीत के लिए न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था। बातचीत के बाद दोपहर 12:30 बजे तक समझौता नहीं हो सका था। अवतार सिंह के आरोप के मुताबिक, न्यायालय से निकलकर उनकी बेटी करीब एक से डेढ़ बजे के बीच उनकी दवा की दुकान पर पहुंची थी। वह अपने पिता और भाई जगमीत सिंह से बात कर रही थी।आरोप है कि एक गाड़ी से करनदीप सिंह और चार अज्ञात लोग पहुंचे। उनके हाथ में पिस्तौल थी। आरोपियों ने पिस्तौल सटाकर पिता-पुत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपियों ने उनसे दो-तीन सादे स्टांप पेपर और चार-पांच सादे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर शनिवार को रिपोर्ट दर्ज की गई है।