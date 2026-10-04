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Sultanpur News: मूट कोर्ट प्रतियोगिता में टीम 101 बनी विजेता

Sun, 04 Oct 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 11:56 PM IST
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Team 101 emerged as the winner of the moot court competition
 कमला नेहरू विधि संस्थान में चलती मूट कोर्ट प्रतियोगिता। स्रोत- संस्थान  
सुल्तानपुर। कमला नेहरू विधि संस्थान में आयोजित दो दिवसीय बाबू केएन सिंह मेमोरियल इंट्रा मूट कोर्ट प्रतियोगिता में रविवार को टीम कोड 101 ने विजेता का खिताब हासिल किया। टीम में दिव्यांश दुबे, अविनाश पांडेय और अविनीत दुबे शामिल रहे। आयुषी सिंह, कृतिका सिंह और सानिया खान की टीम रनर-अप रही।
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दो और तीन अक्तूबर को आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ संस्थान के उप-प्राचार्य शक्ति सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मुक्ता त्यागी ने किया। उन्होंने बाबू केएन सिंह, महात्मा गांधी और मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। मुक्ता त्यागी ने मूट कोर्ट की उपयोगिता और अधिवक्ता के आचरण पर विचार रखे। पहले दिन 20 टीमों ने 10 न्यायालयों के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। इनमें से आठ टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं।
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चार टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पांच जजों की पीठ ने बहुमत के आधार पर रविवार टीम कोड 101 को विजेता घोषित किया। टीम कोड 117 को बेस्ट मेमोरियल, श्रेयांशी यादव को बेस्ट रिसर्चर और महक सिंह व श्रुति तिवारी को बेस्ट स्पीकर चुना गया। सफल प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
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