Sultanpur News: मूट कोर्ट प्रतियोगिता में टीम 101 बनी विजेता

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दो और तीन अक्तूबर को आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ संस्थान के उप-प्राचार्य शक्ति सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मुक्ता त्यागी ने किया। उन्होंने बाबू केएन सिंह, महात्मा गांधी और मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। मुक्ता त्यागी ने मूट कोर्ट की उपयोगिता और अधिवक्ता के आचरण पर विचार रखे। पहले दिन 20 टीमों ने 10 न्यायालयों के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। इनमें से आठ टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं।चार टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पांच जजों की पीठ ने बहुमत के आधार पर रविवार टीम कोड 101 को विजेता घोषित किया। टीम कोड 117 को बेस्ट मेमोरियल, श्रेयांशी यादव को बेस्ट रिसर्चर और महक सिंह व श्रुति तिवारी को बेस्ट स्पीकर चुना गया। सफल प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।