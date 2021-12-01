Sultanpur News: सीसीटीवी निगरानी में होगा बार चुनाव

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उन्होंने बताया कि बार चुनाव पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। मतदान और मतगणना स्थल पर कोई भी वस्तु ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। 14 अक्तूबर को मतदान व 15 अक्तूबर को मतगणना कराने की तिथि तय की गई है। इस बार जिला न्यायालय व जिला प्रशासन के कर्मचारियों के जरिये चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।जिला जज ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होने की चेतावनी दी है। बैठक में शारदा प्रसाद मिश्र, सभाजीत सिंह, अखिलेश शुक्ल, हेमंत मिश्र, राजकुमार सिंह, सूर्यनाथ यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, रोमेश पांडेय सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।