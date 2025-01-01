Sultanpur News: 55 तीर्थ यात्रियों से भरी बस खराब, सड़क पर गुजारी रात

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बस चालक हरिरतन सेठ ने बताया कि बस का बेल्ट टूट गया था। यात्रियों को काफी परेशानी हुई। सड़क पर हादसे का खतरा भी बना रहा। सुबह होने पर यात्रियों ने सड़क किनारे खुली दुकानों से चाय-नाश्ता किया। दमोह के बाबरिया गांव निवासी लक्ष्मण सिंह, मुनिराज, बब्बन सिंह, केतकी देवी, मानसिंह, हल्के भाई और भगवान सिंह ने बताया कि वे एक अक्तूबर को पूर्वजों का श्राद्ध करने निकले थे।वे प्रयागराज और अयोध्या होते हुए वाराणसी जा रहे थे, जहां से गया में पिंडदान करेंगे। बस खराब होने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को रात सड़क पर गुजारनी पड़ी। संवाद