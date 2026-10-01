Sultanpur News: कोलकाता से आलमनगर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

विज्ञापन

कोलकाता-आलमनगर अप स्पेशल ट्रेन 15, 22, 29 अक्तूबर व पांच, 12, 19 और 26 नवंबर को कोलकाता से चलेगी। ट्रेन अगले दिन वाराणसी जंक्शन पर दोपहर 2:05 पहुंचेगी। सुल्तानपुर स्टेशन पर यह ट्रेन शाम 4:45 बजे पहुंचेगी। उतरेटिया जंक्शन पर शाम 6:30 बजे और आलमनगर स्टेशन पर शाम 7:45 बजे ट्रेन पहुंचेगी। वहीं, आलमनगर-कोलकाता डाउन स्पेशल ट्रेन 17, 24 और 31 अक्तूबर व सात, 14, 21 और 28 नवंबर को आलमनगर से चलेगी। यह ट्रेन आलमनगर से रात 01:45 बजे रवाना होकर उतरेटिया जंक्शन पर 2:20 पहुंचेगी। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का स्टापेज सुबह 4:30 बजे होगा। वाराणसी जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:20 बजे पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन उसी रात 10:30 बजे कोलकाता पहुंचेगी।लखनऊ रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि स्पेशल ट्रेन 22 कोच की होगी। इसमें चार थर्ड एसी, 10 स्लीपर, छह सामान्य द्वितीय श्रेणी और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं। ट्रेन का शेड्यूल संबंधित स्टेशनों को जारी कर दिया गया है।