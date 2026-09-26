Sultanpur News: 50 व्यापारियों ने ली उद्योग व्यापार मंडल की सदस्यता

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उन्होंने कहा कि संगठन व्यापारियों के हित में 24 घंटे और 365 दिन सेवा के लिए तत्पर है। व्यापारी उत्पीड़न किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन की मजबूती सदस्यों से होती है। सदस्यता अभियान के बाद बाजारों का पुनर्गठन और शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया जाएगा।बैठक में व्यापारियों ने बाजार में जलभराव की समस्या उठाई। उन्होंने सब्जी मंडी बनवाने और नालों का विस्तार कराने की मांग की। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि 28 सितंबर को होने वाली उद्योग बंधु व व्यापार बंधु की बैठक में व्यापारियों की समस्याएं रखी जाएंगी। नवंबर में तहसील और जिला स्तर पर व्यापारी सम्मेलन आयोजित होंगे।इस मौके पर कूरेभार अध्यक्ष सुजीत कसौधन, बाजार प्रभारी नीतीश अग्रहरि, रमेश वर्मा, शुभम कसौधन, अंकित अग्रहरि, सचिन कसौधन और रवि जायसवाल सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।