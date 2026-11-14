Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:33 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:33 PM IST
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जन आरोग्य मेला : रॉबर्ट्सगंज स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिले के अन्य पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। सुबह 10 बजे
जागरूकता : मिशन शक्ति-6 के तहत महिला कल्याण व पुलिस विभाग की टीम चोपन में महिलाओं-बालिकाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम। सुबह 11 बजे।
जयंती : आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर मधुपुर कस्बे के हरैया गली में संगोष्ठी व सम्मान समारोह। सुबह 11 बजे।
जागरण : अनपरा नगर के कहुआनाला अर्जुन छठ घाट पर छठ पूजा के मद्देनजर भोपाल से आए कलाकार देवी जागरण एवं झांकी। शाम 7 बजे।
बिरहा : अनपरा के कुलडोमरी क्षेत्र में चंदुबहरा नगहा मोड़ के पास छठ पूजा समिति की ओर से लोकगीत बिरहा मुकाबला। रात 8 बजे।
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जागरूकता : मिशन शक्ति-6 के तहत महिला कल्याण व पुलिस विभाग की टीम चोपन में महिलाओं-बालिकाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम। सुबह 11 बजे।
जयंती : आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर मधुपुर कस्बे के हरैया गली में संगोष्ठी व सम्मान समारोह। सुबह 11 बजे।
जागरण : अनपरा नगर के कहुआनाला अर्जुन छठ घाट पर छठ पूजा के मद्देनजर भोपाल से आए कलाकार देवी जागरण एवं झांकी। शाम 7 बजे।
बिरहा : अनपरा के कुलडोमरी क्षेत्र में चंदुबहरा नगहा मोड़ के पास छठ पूजा समिति की ओर से लोकगीत बिरहा मुकाबला। रात 8 बजे।