Sonebhadra News: वीरेंद्र चौहान निरहुआ की प्रस्तुतियों पर देर रात तक झूमे लोग

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खलियारी। नगवां ब्लॉक के चिचलिक में आयोजित छह दिवसीय आदिवासी मेले का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। समापन समारोह में वीरेंद्र चौहान निरहुआ की प्रस्तुतियों पर दर्शक देर रात तक झूमते रहे। लोगों ने लोक संस्कृति, मनोरंजन और विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लिया। समारोह में सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने कहा कि चिचलिक का यह मेला आदिवासी अंचल की समृद्ध लोक परंपरा का हिस्सा है। छह दिनों तक चले मेले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हर आयु वर्ग के लोगों ने सहभागिता की। आगामी वर्षों में मेले को और वृहद रूप देने का प्रयास किया जाएगा। समापन के मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचे। वीरेंद्र यादव निरहुआ के गीतों और हास्य प्रस्तुतियों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान आकर्षक झांकी भी सजाई गई। कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव, पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा, संजय यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य अनिल यादव, जयप्रकाश उर्फ चेखुर पांडेय और मुश्ताक अहमद खां आदि मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में मेला अध्यक्ष शिवकुमार सिंह, मुख्य आयोजक अमृतलाल, ग्राम प्रधान मड़पा सहित आयोजन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही।