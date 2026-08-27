Sonebhadra News: कराटे चैंपियनशिप में जीते तीन स्वर्ण सहित आठ पदक

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शक्तिनगर। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर आठ पदक जीतने वाले आईपी क्लब एनटीपीसी शक्तिनगर के कराटे खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। यह प्रतियोगिता विश्व आधुनिक शोतोकान कराटे महासंघ के तत्वावधान में लखनऊ में बीते दिनों आयोजित की गई थी, इसमें आईपी क्लब के खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदक जीतकर क्लब के साथ एनटीपीसी का नाम गौरवान्वित किया। समारोह में स्वर्ण पदक विजेता शायान अनस, अंकुर त्रिवेदिया और शिवांश, रजत पदक विजेता अथर्व, देवांश सिंह और ज़्याना अनस और कांस्य पदक विजेता वैदिक प्रताप और स्तुति राजलक्ष्मी को सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों की इस सफलता में उनके कराटे कोच अंकुश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और निरंतर प्रोत्साहन से खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। समारोह में आईपी क्लब समिति के सचिव सौरभ मिश्रा ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों एवं कोच अंकुश को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि खेलों में सफलता कड़ी मेहनत, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। खिलाड़ियों और कोच का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। समारोह में पदक विजेता खिलाड़ियों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने बच्चों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और आईपी क्लब और कोच अंकुश के प्रति आभार जताया।