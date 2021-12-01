फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Woman dies after being hit by a train

Sonebhadra News: ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत

Tue, 20 Oct 2026 12:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Woman dies after being hit by a train
दुद्धी। कोतवाली क्षेत्र के धनौरा गांव में आईटीआई कॉलेज के पूर्व दिशा में सोमवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान झारखंड के गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के सिकनी निवासी सरस्वती देवी पत्नी विश्वनाथ के रूप में हुई। सरस्वती देवी पिछले कई महीनों से धनौरा गांव के पिपराही टोले में रहकर मजदूरी करती थीं। सोमवार की सुबह वह घर से अपनी बेटी के यहां जाने के लिए निकली थीं। रेलवे ट्रैक के किनारे से गुजरते समय अप लाइन पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। हादसे में गंभीर चोटें आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर ग्राम प्रधान सुभाष कुमार और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। महिला के पास एक झोला था, जिसमें बादाम, तिल और खैनी का सामान बिखरा मिला। पुलिस ने पहचान के लिए स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई और सोशल मीडिया की मदद भी ली। दुद्धी कोतवाली प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि महिला की शिनाख्त कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed