अनपरा में रावण दहन : 200 सुरक्षाकर्मी, पुलिस की कड़ी निगरानी

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अनपरा। देश के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा पूजा के दौरान हुई घटनाओं के मद्देनजर, अनपरा में रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर स्थानीय पुलिस और परियोजना प्रबंधन सतर्क हो गए हैं। इस वर्ष, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 200 से अधिक निजी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी, साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। नगर में चार स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें एक लाख से अधिक लोग शामिल होते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर, वाहनों की पार्किंग कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर दूर की जाएगी। सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अग्निशमन दल, मेडिकल टीम और एंबुलेंस भी तैनात रहेंगी। एनसीएल ककरी परियोजना के रामलीला ग्राउंड में चार गेट बनाए गए हैं, जहां 25 कैमरों के साथ 35 स्वयंसेवक और 35 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। हिंडाल्को रेणुसागर के आदित्य बिड़ला पब्लिक स्कूल मैदान में भी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और परियोजना के 100 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।अनपरा थानाध्यक्ष राजेश जी चौबे ने बताया कि सभी रावण दहन स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी और कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जाएगा।