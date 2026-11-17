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सोनभद्र। दिवाली और छठ पूजा के लिए छुट्टी लेकर घर आए लोग अब वापस लौटने लगे हैं। सोमवार को पूजा समाप्त होने के बाद बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। दोपहर बाद हाल यह रहा कि वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग के बसों में बैठने की भी जगह नहीं थी। यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। कई बसों में भीड़ के चलते यात्री चढ़ भी नहीं पाए। मंगलवार से भीड़ और बढ़ने की संभावना है। जिले की बड़ी आबादी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहती है। दूसरी तरफ यहां की औद्योगिक परियोजनाओं में भी दूसरे राज्यों, जिलों के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। त्योहार मनाने के लिए घर गए और आए लोग अब वापसी की राह पर हैं। सोमवार को छठ पूजा खत्म होने के बाद इसका असर भी दिखा। दोपहर तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन तीन बजे के बाद बसों में भीड़ बढ़नी शुरू हुई। सोनभद्र डिपो से वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, शक्तिनगर जाने वाली बसों में यात्रियों को बैठने के लिए सीट भी नहीं मिल पाई। यही हाल इन रूटों पर लौटने वाली बसों में भी थी। रॉबर्ट्सगंज के रोडवेज डिपो के बाहर, नवीन मंडी स्थल सहित अन्य स्थानों पर लोग काफी देर तक खड़े होकर साधन का इंतजार करते दिखे। वहीं चोपन, रेणुकूट और अनपरा बस स्टैंड पर भी दोपहर बाद अचानक से बढ़ी। आवागमन के लिए ट्रेनों की संख्या सीमित होने के कारण भी लोग काफी हद तक बसों के सफर पर ही निर्भर हैं। मंगलवार को कार्य दिवस होने के कारण सभी को समय से ड्यूटी पर पहुंचने की जल्दी दिखी। रोडवेज डिपो में प्रयागराज जाने के लिए बस का इंतजार कर रहीं आकांक्षा ने बताया कि दो बजे से खड़े थे। पहले फ्लाईओवर के नीचे इंतजार किया गया। फिर डिपो में आए। काफी प्रयास के बाद इलेक्ट्रिक बस में जगह मिल पाई है। वाराणसी जाने वाले जितेंद्र कुमार का कहना था कि बसें तो चल रही हैं, लेकिन सीट के लिए मशक्कत करनी पड़ी। वहीं चोपन में बस स्टैंड पर मौजूद राहुल यादव ने बताया कि छठ पूजा के बाद लौट रहे हैं। आधे घंटे से खड़े हैं, लेकिन बस नहीं है। एक बस आई थी, मगर जगह नहीं थी। सोनभद्र डिपो के एआरएम एनबी पांडेय ने बताया कि त्योहार के चलते भीड़ बढ़ी है। सवारियों के आधार पर बसें निकाली जा रही हैं।