Sonebhadra News: कंटेनर में छिपाकर मिर्जापुर जा रहे 3.30 करोड़ के गांजे के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

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उनकी अगुवाई वाली टीम गौरीशंकर मंदिर के पास चेकिंग में जुट गई। यह देख चालक ने वाहन को वहां स्थित पुलिया के पहले ही रोक दिया और उस पर सवार चालक सहित दो व्यक्ति कूदकर भागने लगे। तभी वहां एसओजी प्रभारी भी पहुंच गए और घेरेबंदी कर भोर में तीन बजे के करीब दोनों को पास के भीटे से दबोच लिया। पकड़े गए ढेनकनाल (ओडिशा) थाना क्षेत्र के सरखिया कांकड़पाल निवासी दिलीप कुमार देहुरी और भुबन थाना क्षेत्र के महुलपाल निवासी संतोष साहू ने बताया कि गांजा रखने के लिए लोहे की चादर से वेल्डिंग कर एक विशेष केबिन बनाई गई है। उसे खुलवाकर देखा गया तो उसमें से छह क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद हुआ।

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सोनभद्र। कंटेनर में बनाए गए विशेष केबिन में भरकर मिर्जापुर ले जाया जा रहा 6.25 क्विंटल गांजा (अनुमानित कीमत 3.30 करोड़) बृहस्पतिवार की भोर में शाहगंज थाना क्षेत्र के गौरीशंकर के पास रॉबर्ट्सगंज-घोरावल मार्ग पर बरामद कर लिया गया। यह खेप ओडिशा के कटक से मिर्जापुर शहर में ले जाई जा रही थी। ओडिशा के रहने वाले दो अंतरराज्यीय तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। उसके आधार पर आगे की जांच जारी है। महज दो दिन के भीतर मिर्जापुर गांजा पहुंचाने वाले दो गिरोहों के खुलासे के बाद तस्करी की जांच में जुटी टीमों की सक्रियता बढ़ा दी गई है। एसपी अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में शाम को इस कामयाबी का खुलासा किया। बताया कि शाहगंज पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण कर संदिग्ध व्यक्तियों-वाहनों की जांच में लगी हुई थी। उसी दौरान एसओजी प्रभारी रामस्वरूप वर्मा को सूचना मिली कि एक संदिग्ध कंटेनर रॉबर्ट्सगंज-घोरावल मार्ग से गुजर रहा है। जैत गांव के पास उन्होंने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन चालक कंटेनर लेकर शाहगंज की तरफ भाग निकला। तत्काल इसकी जानकारी शाहगंज थानाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को दी गई।