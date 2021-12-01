Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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भंडारा : रॉबर्ट्सगंज के निराला नगर स्थित ब्रह्म बाबा का शृंगार व भंडारा। सुबह 11 बजे

नाम वापसी : घोरावल तहसील अधिवक्ता समिति चुनाव के क्रम में नामांकन जांच और नामांकन पत्रों की वापसी। सुबह 11 बजे

धरना : मांगों के समर्थन में भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले किसानों का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन। दोपहर 3 बजे

पूजन : घोरावल नगर के रामेश्वर मंच पर गणेश पूजनोत्सव में अनंत चतुर्दशी पर पूजन, आरती व अन्य कार्यक्रम। शाम 4 बजे।

काव्य संध्या : साहित्य दीप संस्थान चुर्क के सौजन्य से शुक्रवार को अधिवक्ता भवन रॉबर्ट्सगंज में काव्य संध्या। शाम 5 बजे

सामूहिक गायन : केंद्रीय विद्यालय शक्तिनगर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की तरफ से वंदे मातरम का सामूहिक गायन। सुबह 11 बजे