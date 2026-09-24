Sonebhadra News: दुद्धी एसडीएम न्यायालय की जर्जर छत गिरी, हादसा बचा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:38 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:38 PM IST
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रेणुकूट। नगर पंचायत पिपरी स्थित उप जिलाधिकारी दुद्धी के न्यायालय कक्ष की जर्जर छत बृहस्पतिवार को गिर गई। घटना के समय कक्ष में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा बच गया। न्यायालय भवन की खराब स्थिति से वादकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ी है। यहां प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक कोर्ट लगती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। साप्ताहिक कोर्ट से एक दिन पहले छत गिरने से भवन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। उप जिलाधिकारी अशोक कुमार ने पहले ही भवन के जीर्णोद्धार और मरम्मत की मांग की थी। उन्होंने सीएसआर निधि से विभिन्न सुविधाओं के लिए भी अनुरोध किया था। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मरम्मत के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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