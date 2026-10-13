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Sonebhadra News: चचेरे भाइयों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत

Tue, 13 Oct 2026 01:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:53 AM IST
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Truck runs over cousins; one dead.
जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाऊस पर सड़क हादसे में मृतक के शोकाकुल परिजन। संवाद
सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जैत गांव के पास रविवार देर रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां गोविंद (37) को मृत घोषित कर दिया गया। सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शाहगंज थाना क्षेत्र के अतरवा निवासी गोविंद अपने चचेरे भाई गुंजालाल के साथ बाइक से नईबाजार में बिरहा सुनने जा रहे थे। रात करीब 10 बजे जैत गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां गोविंद की मौत हो गई। अपराध निरीक्षक बनारसी यादव के मुताबिक, अस्पताल मेमो के जरिए घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
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