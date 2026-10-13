Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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युवा सम्मेलन : रॉबर्ट्सगंज विंध्य कन्या महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से युवा सम्मेलन। सुबह 11 बजे

आगमन : करमा ब्लॉक के करकी स्थित एक इंटर काॅलेज में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आगमन। दोपहर 3 बजे

सुंदरकांड : रॉबर्ट्सगंज संकट हरण श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन। शाम 5 बजे

रामलीला : रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में कलाकारों की ओर से श्रीराम विवाह की लीला का मंचन करेंगे। रात 8 बजे

पूजन : रॉबर्ट्सगंज शीतला माता मंदिर सहित देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र पर पूजन-अर्चन कार्यक्रम। सुबह 8 बजे