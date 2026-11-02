Sonebhadra News: मालगाड़ी के इंजन में खराबी से ढाई घंटे ठप रहा रेल परिचालन, यात्री परेशान

सोनभद्र/सलखन। चोपन-चुनार रेलमार्ग पर अगोरी खास रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह लोडेड मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी आने से रेल परिचालन करीब ढाई घंटे तक प्रभावित रहा। सिंगल लाइन पर मालगाड़ी खड़ी होने से अप और डाउन दिशा की यात्री ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों और आउटर पर रोकना पड़ा। इससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। रेल अधिकारियों के अनुसार, प्रयागराज-चोपन एक्सप्रेस सुबह करीब छह बजे चोपन स्टेशन से रवाना हुई थी। अगोरी स्टेशन के आउटर पर पहुंचने के बाद ट्रेन करीब दो घंटे 20 मिनट तक खड़ी रही। वहीं, टाटा-जम्मूतवी एक्सप्रेस सुबह 5:30 बजे से चोपन स्टेशन पर खड़ी रही। इसी तरह त्रिवेणी एक्सप्रेस को सुबह सात बजे से चुर्क स्टेशन पर रोकना पड़ा। बताया गया कि अगोरी खास स्टेशन के पास लोडेड मालगाड़ी के इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। सिंगल रेल लाइन होने के कारण मालगाड़ी के खड़े रहने से अन्य ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हो गया। इसके चलते चुर्क से चोपन के बीच यात्री ट्रेनों को अलग-अलग स्थानों पर रोकना पड़ा। यात्री काफी देर तक ट्रेनों के रवाना होने का इंतजार करते रहे। करीब ढाई घंटे बाद रेल लाइन क्लीयर होने पर परिचालन बहाल हुआ। इसके बाद प्रभावित यात्री ट्रेनों को एक-एक कर रवाना किया गया। इंजन में आई खराबी और सिंगल लाइन की व्यवस्था के चलते यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि अगोरी खास रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी। मालगाड़ी के खड़े होने से सुबह चोपन-चुनार रेलमार्ग से गुजरने वाली अप और डाउन दिशा की दो यात्री ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ था।

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