सोनभद्र: रेलवे ट्रैक के किनारे जा रही महिला ट्रेन की चपेट में आई, मौत

सोनभद्र जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के धनौरा गांव में सोमवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसा आईटीआई कॉलेज के पूर्व दिशा में रेलवे ट्रैक पर हुआ। मृतका की पहचान झारखंड के गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के सिकनी गांव निवासी सरस्वती देवी (55) पत्नी विश्वनाथ के रूप में हुई है।

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सरस्वती देवी पिछले कई महीनों से धनौरा गांव के पिपराही टोला में रहकर मजदूरी करती थीं। सोमवार सुबह वह घर से अपनी बेटी के यहां जाने के लिए निकली थीं। रेलवे ट्रैक के किनारे से गुजरते समय वह अप लाइन पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। हादसे में उनके पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान सुभाष कुमार और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। महिला के पास एक झोला मिला, जिसमें बादाम, तिल और खैनी का सामान बिखरा हुआ था।पुलिस ने महिला की पहचान के लिए स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई और सोशल मीडिया की भी मदद ली। दुद्धी कोतवाली प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि महिला की शिनाख्त हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है।