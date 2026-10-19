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सोनभद्र: जंगल से आए सियार ने ग्रामीणों पर किया हमला, चार बच्चों समेत 10 घायल; गांव में दहशत

Mon, 19 Oct 2026 05:40 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र Published by: किशन चौबे Updated Mon, 19 Oct 2026 05:40 PM IST
सार

सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र की कोटा ग्राम पंचायत के सरपतवा और अम्मा टोला में रविवार रात सियार के हमले में चार बच्चों समेत करीब 10 ग्रामीण घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी चोपन में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।
 

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Sonbhadra Jackal from the forest attacks villagers 10 injured
सोनभद्र: सियार ने किया हमला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हाथीनाला के चोपन थाना क्षेत्र की कोटा ग्राम पंचायत के सरपतवा और अम्मा टोला में रविवार रात सियार के हमले में चार बच्चों समेत करीब 10 ग्रामीण घायल हो गए। घायलों में महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सोमवार को सभी घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चोपन पहुंचे, जहां उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। उपचार और जरूरी दिशा-निर्देश देने के बाद सभी को घर भेज दिया गया।

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बचाव के लिए पहुंचे ग्रामीणों पर भी किया हमला
अम्मा टोला निवासी बाबूलाल ने बताया कि रविवार रात भोजन करने के बाद परिवार के लोग घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। देर रात जंगल की ओर से आए सियार ने अचानक उनके पैर में काट लिया। दर्द होने पर उन्होंने शोर मचाया तो परिवार के अन्य सदस्य बाहर निकल आए। इसी दौरान सियार ने नंदलाल पुत्र अशोक पर हमला कर दिया। उसे बचाने पहुंचे कई अन्य लोग भी सियार के हमले में घायल हो गए।

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घटना में सरपतवा टोला निवासी अनुज, सतीश, अनिल, अवध नारायण, अनिता, सोना, सूरज की पत्नी अनिता और लल्लू समेत करीब 10 लोग घायल हुए। इनमें चार बच्चे भी शामिल हैं।

सभी घायलों को लगाया गया एंटी रेबीज टीका
सीएचसी चोपन के चिकित्सक डॉ. फैज ने बताया कि कोटा ग्राम पंचायत के सरपतवा और अम्मा टोला के करीब 10 महिला-पुरुष, बच्चों और बुजुर्गों को सियार ने काटकर घायल कर दिया था। सभी को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। आवश्यक चिकित्सकीय सलाह देने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।
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