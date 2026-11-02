फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Sonbhadra Students conveyed a message on road safety through a rally and street plays

सोनभद्र: रैली-नुक्कड़ नाटक से छात्रों ने दिया सड़क सुरक्षा का संदेश, यातायात नियमों के पालन की दिलाई शपथ

Mon, 02 Nov 2026 08:54 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र Published by: किशन चौबे Updated Mon, 02 Nov 2026 08:54 PM IST
सार

सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित रामलीला मैदान में यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड और एसपी अभिषेक वर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।
 

विज्ञापन
Sonbhadra Students conveyed a message on road safety through a rally and street plays
सोनभद्र, यातायात जागरूकता माह - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान में सोमवार को यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ हुआ। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड और एसपी अभिषेक वर्मा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। साथ ही लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई।

विज्ञापन


नुक्कड़ नाटक से समझाए यातायात के नियम
कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। इनके माध्यम से बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाने का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, ओवरलोडिंग से बचने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने के प्रति लोगों को जागरूक किया। उनकी प्रभावशाली प्रस्तुतियों ने मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

विज्ञापन

 
Trending Videos

मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें
वक्ताओं ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। यातायात संकेतों और सिग्नल का ध्यान रखें। जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचें और अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें।

शिक्षकों को किया सम्मानित
कार्यक्रम में लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। साथ ही आह्वान किया गया कि वे खुद नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें। जागरूकता टीम की अगुवाई करने वाले शिक्षकों को शॉल, पुष्पगुच्छ और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अंत में राज्य मंत्री ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

एसपी अभिषेक वर्मा ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि यातायात जागरूकता माह के दौरान जिले के प्रमुख चौराहों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।

इस मौके पर सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्रा, सीओ ट्रैफिक सुधीर कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed