सोनभद्र: रैली-नुक्कड़ नाटक से छात्रों ने दिया सड़क सुरक्षा का संदेश, यातायात नियमों के पालन की दिलाई शपथ

मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें

वक्ताओं ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। यातायात संकेतों और सिग्नल का ध्यान रखें। जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचें और अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें।



शिक्षकों को किया सम्मानित

कार्यक्रम में लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। साथ ही आह्वान किया गया कि वे खुद नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें। जागरूकता टीम की अगुवाई करने वाले शिक्षकों को शॉल, पुष्पगुच्छ और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अंत में राज्य मंत्री ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



एसपी अभिषेक वर्मा ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि यातायात जागरूकता माह के दौरान जिले के प्रमुख चौराहों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।



इस मौके पर सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्रा, सीओ ट्रैफिक सुधीर कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।