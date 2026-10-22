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सोनभद्र: डांडिया फेस्ट में अक्षरा सिंह के साथ झूमे लोग, संगीत और नृत्य ने बांधा समां; ओबरा में भव्य आयोजन

Thu, 22 Oct 2026 10:26 PM IST
किशन चौबे संवाद न्यूज एजेंसी, सोनभद्र
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनभद्र Published by: किशन चौबे Updated Thu, 22 Oct 2026 10:26 PM IST
सार

सोनभद्र के ओबरा में आयोजित डांडिया फेस्ट 2026 में भोजपुरी अभिनेत्री एवं गायिका अक्षरा सिंह की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। राज्यमंत्री संजीव सिंह गोंड ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गरबा-डांडिया और संगीत की धुनों पर लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

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Sonbhadra People danced along with Akshara Singh at the Dandiya Fest in Obra
अक्षरा सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सोनभद्र के नगर के क्लब एक परिसर में बुधवार रात आयोजित ओबरा डांडिया फेस्ट 2026 में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक उत्साह का संगम देखने को मिला। रंग-बिरंगी रोशनी, आकर्षक मंच सज्जा और गरबा-डांडिया की धुनों पर लोग जमकर थिरके। भोजपुरी अभिनेत्री एवं गायिका अक्षरा सिंह की प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। उनकी लोकप्रिय धुनों पर दर्शक झूम उठे और पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बना रहा।

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कार्यक्रम का शुभारंभ समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव सिंह गोंड ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ। आकर्षक रोशनी और संगीत के बीच प्रतिभागियों ने गरबा और डांडिया प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया।
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अक्षरा सिंह की प्रस्तुति ने बांधा समां
भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री एवं गायिका अक्षरा सिंह की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। उनकी लोकप्रिय धुनों पर मौजूद दर्शक झूमते नजर आए। संगीत और नृत्य के बीच लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। पूरे आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल रहा।

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सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का उद्देश्य
आयोजक अमित के. शिवा और आरती बाजपेयी ने बताया कि ओबरा डांडिया फेस्ट 2026 का उद्देश्य नगर के लोगों को सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से एक मंच पर जोड़ना और संगीत, नृत्य तथा पारिवारिक मनोरंजन को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक इं. दूधनाथ, महाप्रबंधक इं. एके राय, मुख्य संरक्षक रमेश सिंह, क्रेशर यूनियन के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, राहुल श्रीवास्तव, सुशील सिंह, दीपक केशरी और नीरज भाटिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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