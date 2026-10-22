सोनभद्र: डांडिया फेस्ट में अक्षरा सिंह के साथ झूमे लोग, संगीत और नृत्य ने बांधा समां; ओबरा में भव्य आयोजन

सोनभद्र के नगर के क्लब एक परिसर में बुधवार रात आयोजित ओबरा डांडिया फेस्ट 2026 में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक उत्साह का संगम देखने को मिला। रंग-बिरंगी रोशनी, आकर्षक मंच सज्जा और गरबा-डांडिया की धुनों पर लोग जमकर थिरके। भोजपुरी अभिनेत्री एवं गायिका अक्षरा सिंह की प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। उनकी लोकप्रिय धुनों पर दर्शक झूम उठे और पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बना रहा।

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कार्यक्रम का शुभारंभ समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव सिंह गोंड ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ। आकर्षक रोशनी और संगीत के बीच प्रतिभागियों ने गरबा और डांडिया प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। विज्ञापन



अक्षरा सिंह की प्रस्तुति ने बांधा समां

भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री एवं गायिका अक्षरा सिंह की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। उनकी लोकप्रिय धुनों पर मौजूद दर्शक झूमते नजर आए। संगीत और नृत्य के बीच लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। पूरे आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव सिंह गोंड ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ। आकर्षक रोशनी और संगीत के बीच प्रतिभागियों ने गरबा और डांडिया प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया।भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री एवं गायिका अक्षरा सिंह की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। उनकी लोकप्रिय धुनों पर मौजूद दर्शक झूमते नजर आए। संगीत और नृत्य के बीच लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। पूरे आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल रहा।

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