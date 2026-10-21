Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:24 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:24 PM IST
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नेत्र शिविर : म्योरपुर विकास खंड के पतेरी टोला में नेत्र शिविर में जांच और चश्मा वितरण। सुबह 10 बजे
कॅरिअर गाइडेंस : रॉबर्ट्सगंज पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कॅरिअर गाइडेंस शिविर का आयोजन। सुबह 10 बजे
धरना : रॉबर्ट्सगंज सीएमओ कार्यालय के सामने नर्सिंग कर्मियों का धरना प्रदर्शन। सुबह 11 बजे
भंडारा: दुर्गा पूजा समिति एकलव्य मैदान ककरी की ओर से विशाल भंडारा का आयोजन। सुबह 11 बजे
बैठक : रॉबर्ट्सगंज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक। दोपहर 1 बजे
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कॅरिअर गाइडेंस : रॉबर्ट्सगंज पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कॅरिअर गाइडेंस शिविर का आयोजन। सुबह 10 बजे
धरना : रॉबर्ट्सगंज सीएमओ कार्यालय के सामने नर्सिंग कर्मियों का धरना प्रदर्शन। सुबह 11 बजे
भंडारा: दुर्गा पूजा समिति एकलव्य मैदान ककरी की ओर से विशाल भंडारा का आयोजन। सुबह 11 बजे
बैठक : रॉबर्ट्सगंज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक। दोपहर 1 बजे