सोनभद्र: नगवां बांध के चार फाटक खोले गए, 3245 क्यूसेक छोड़ा गया पानी; लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

सोनभद्र में अत्यधिक बारिश के कारण नगवां बांध के चार फाटक खोल दिए गए हैं। बांध से करीब 3245 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें से 450 क्यूसेक पानी धधरौल बांध को कर्मनाशा कट नहर के माध्यम से दिया जा रहा है। शेष पानी सिलहट बांध होते हुए कर्मनाशा नदी के रास्ते चंदौली जनपद की ओर छोड़ा गया है।

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सिंचाई विभाग ने पानी छोड़े जाने को लेकर चंदौली जनपद को भी सतर्क कर दिया है। विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को सूचना देते हुए नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अत्यधिक बारिश के कारण बांधों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।