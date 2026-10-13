Sonebhadra News: समाजवादियों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष का लिया संकल्प

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सोनभद्र। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर सोमवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में उनके विचारों और समाजवादी आंदोलन में योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोहिया के बताए रास्ते पर चलने तथा अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। सपा जिलाध्यक्ष राम निहोर यादव ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया का मानना था कि अन्याय के सामने झुकना न्याय को बढ़ावा देना है और अन्याय का मुकाबला करना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि लोहिया के विचारों पर चलते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं और हर वर्ग की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी के घोषित प्रत्याशियों को ऐतिहासिक मतों से जिताने की अपील की। सांसद छोटेलाल सिंह खरवार ने कहा कि डॉ. लोहिया लोकभाषा को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक मानते थे और उनका विचार था कि लोकभाषा के बिना लोकराज संभव नहीं है। उन्होंने समाज में एकता कायम रखने और कमजोर वर्गों को विशेष सहयोग देने पर जोर दिया। इसी अवसर पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के जन्मदिन पर पार्टी पदाधिकारियों ने केक काटकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान जिला महासचिव मोहम्मद सईद कुरैशी, प्रदेश सचिव चौधरी यशवंत सिंह पटेल, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह पटेल, डॉ.केडी सिंह पटेल, अनिल प्रधान, मन्नू पांडेय, सरदार पारब्रह्म सिंह, दयाराम मौर्य, पंकज त्यागी, विनीत सरोज, ज्योतिष गौतम, गुलाम यासीन, मोहम्मद कलाम, बचोले प्रसाद पटेल, पीयूष, इमरान, आशु पाठक, अजीत कनौजिया, राजनाथ, दीपक केसरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।