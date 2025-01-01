Sonebhadra News: चोपन और रेणुकूट में जलेगा 85 फीट का रावण, होगी आतिशबाजी

विज्ञापन

सोनभद्र। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा मंगलवार को मनाया जाएगा। जिले में 81 स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन होगा। सबसे ऊंचे 85 फीट के पुतले चोपन और रेणुकूट में जलाए जाएंगे। चोपन में रावण का सिर चारों दिशाओं में घूमेगा और उसमें लगी लाइट आकर्षण का केंद्र होगी। विभिन्न स्थानों पर भव्य आतिशबाजी की भी तैयारी है। रावण दहन देखने के लिए बच्चों में उत्साह है, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन सतर्क है। रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में 40 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है। समिति के अध्यक्ष पवन कुमार जैन ने बताया कि रावण दहन से पहले प्रभु श्रीराम और रावण की सेना के बीच युद्ध का मंचन होगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पुतले की ऊंचाई पांच फीट बढ़ाई गई है। चोपन के रेलवे रामलीला मैदान में 85 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। पूजा समिति के अध्यक्ष कमल सिंह के मुताबिक, रावण के पुतले में आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं। इसकी खासियत है कि इसका सिर चारों दिशाओं में घूमेगा। पुतला बनाने में सियाराम तिवारी, बद्री सिंह और प्रमोद विश्वकर्मा सहित अन्य लोग जुटे हैं। अनपरा में तीन स्थानों पर रावण दहन होगा। अनपरा कॉलोनी, रेणुसागर और ककरी कॉलोनी में 65-65 फीट ऊंचे पुतले तैयार किए गए हैं। तीनों स्थानों पर कार्यक्रमों की तैयारी की गई है। ओबरा में तीन दिनों तक तीन स्थानों पर दशहरा उत्सव आयोजित होगा। श्रीराम मंदिर के रामलीला मैदान में मंगलवार शाम दशहरा मनाया जाएगा। रामलीला समिति के सचिव सुशील सिंह ने बताया कि मैदान में करीब 50 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है। यहां मेले का भी आयोजन होगा। 21 अक्तूबर को ओबरा तापीय परियोजना की ओर से सेक्टर-9 स्थित रामलीला मैदान में मेला आयोजित किया जाएगा। इसी दिन यहां रावण दहन भी होगा। दोनों स्थानों पर पुतला दहन के दौरान आतिशबाजी की जाएगी। इसके बाद 22 अक्तूबर को रेणुकापार के परसोई में दशहरा मेले का आयोजन होगा।