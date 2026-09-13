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Sonebhadra News: परियोजना की प्रगति, सुरक्षा का जायजा लिया

Sun, 13 Sep 2026 11:09 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:09 PM IST
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Reviewed project progress and safety.
एनटीपीसी शक्तिनगर पावर प्रोजेक्ट में तृतीय चरण विस्तार परियोजना की प्रगति जानते विद्युत नियामक
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के अध्यक्ष जिष्णु बरुआ एवं सचिव हरप्रीत सिंह प्रूथी ने एनटीपीसी सिंगरौली का दौरा किया। परियोजना प्रमुख एवं कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी सिंगरौली ई. प्रभाकर राव के नेतृत्व में दौरे के दौरान विद्युत उत्पादन, प्रचालन एवं तकनीकी उत्कृष्टता, तृतीय चरण विस्तार परियोजना की प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से जुड़ी विभिन्न पहल का अवलोकन हुआ।
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अतिथियों का शक्तिनगर आवासीय परिसर स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इं. प्रभाकर राव ने स्वागत किया। एनटीपीसी सिंगरौली के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत शिक्षा एवं बालिका सशक्तीकरण के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन (जेम) की बालिकाओं को स्कूल बैग एवं स्टेशनरी किट दी गई। जरूरतमंद बालिकाओं को साइकिल दी गई। अध्यक्ष एवं सचिव ने बालिकाओं से शिक्षा, अनुभवों एवं भविष्य की आकांक्षाओं की जानकारी ली। अतिथियों ने पौधरोपण किया। स्टेडियम परिसर में आधुनिक जिम का उद्घाटन भी किया गया।
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