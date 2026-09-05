Sonebhadra News: दुद्धी को जिला बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन

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दुद्धी। जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा ने शनिवार को जिला बनाओ विकास कराओ की आवाज बुलंद की। जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। कचहरी के मेन गेट पर प्रदर्शन किया और जिला बनाओ विकास कराओ के नारे लगाए। अधिवक्ता सत्यनारायण यादव, राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार जनमत का सम्मान कर भावनाओं को समझें और दुद्धी को जिला बनाए। चुनावी सभा में कहा जाता है कि सभी मानकों को पूरा करने वाले दुद्धी को सरकार जिला बनाएगी, लेकिन सरकार बनने के बाद अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश में आठ ऐसे जिले हैं जो दुद्धी जिले की आबादी के बराबर में भी नही हैं। मानक का बहाना बताकर सरकार टाल रही है। अधिवक्ता समूह ने जमकर नारेबाजी किया।