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Sonebhadra News: खेलते समय नाले में गिरने से मासूम की मौत

Sat, 05 Sep 2026 11:51 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:51 PM IST
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Child dies after falling into a drain while playing
रामगढ़। मांची थाना क्षेत्र के मांची गांव में शुक्रवार शाम घर के पीछे नाले में गिरने से 3.5 वर्षीय अल्पना की मौत हो गई। हादसा शाम 4.30 बजे हुआ। मांची निवासी कमलेश यादव की पत्नी सरोज देवी ने स्थानीय थाना में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी पुत्री अल्पना घर के पीछे नाले के पास खेल रही थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नाले में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर मांची थाना पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि अल्पना चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। उसके परिवार में तीन बहनें और एक भाई हैं। घटना के समय पिता कमलेश यादव बाहर काम करने गए थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद वह वापस गांव लौट रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बच्ची के घर के पीछे नाला है। नाले में गिरने से उसकी मौत हुई है।
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