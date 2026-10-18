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Sonebhadra News: कर्मचारी वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पावर क्लब विजेता

Sun, 18 Oct 2026 12:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:53 AM IST
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Power Club wins employee volleyball tournament
अनपरा में आयोजित वॉलीबाल प्रतियोगिता में विजेता टीम को कप देते मुख्य अति​थि। स्रोत पाठक
अनपरा। तापीय परियोजना के आवासीय परिसर स्थित ऑपरेटिंग क्लब में स्पोर्टिंग क्लब अनपरा की ओर से आयोजित कर्मचारी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल शुक्रवार रात टीम एनर्जी और टीम पावर के बीच खेला गया। इसमें पावर क्लब ने 3-1 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। रोमांचक मुकाबले में पावर क्लब ने 25-22, 23-25, 28-26 और 25-23 के स्कोर से जीत हासिल की। मुख्य अतिथि अनपरा तापीय परियोजना के क्रीड़ा समन्वयक इं. धर्मेंद्र कुमार और कंपोजिट विद्यालय डिबुलगंज के प्रधानाध्यापक विक्रमा राम ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया। मैच में निशांत निर्णायक रहे। इस अवसर पर इं. जनकधारी, प्रवीण सैनी, डीएन द्विवेदी, जयप्रकाश विश्वकर्मा, मनोज, इं. कमलेश, पवन, सतीश सिंह, पुष्पराज सिंह, इं. पवन सिंह, सुशील यादव और धीरज सहित अन्य मौजूद रहे।
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