Sonebhadra News: कालरात्रि के उपासना मंत्रों से गूंजा सोनांचल

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सोनभद्र/डाला/कोन। शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर शनिवार को जिले के प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना की और दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। मंदिरों में विभिन्न अनुष्ठान हुए। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। रॉबर्ट्सगंज के उत्तर मोहाल स्थित प्राचीन शीतला मंदिर में सुबह से ही दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। पूरब मोहाल स्थित सातो मइया शीतला मंदिर, दंडईत बाबा मंदिर परिसर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर, मेन मार्केट और साईं चौक स्थित दुर्गा मंदिर में भी भक्तों ने पूजा-अर्चना की। चोपन ब्लॉक के कुड़ारी गांव में सोन नदी के तट पर स्थित कुंडवासिनी देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दुद्धी नगर के मां काली मंदिर, शक्तिनगर के मां ज्वालामुखी मंदिर, कोन क्षेत्र के मां अमिला धाम, विंढमगंज के रामजानकी मंदिर और मां काली शक्तिपीठ मंदिर में भी भक्तों ने मां कालरात्रि की आराधना की। डाला के बारी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पिंडी स्वरूप में विराजमान त्रिदेवियों के दर्शन किए। नारियल और चुनरी अर्पित कर माता का आशीर्वाद लिया। गुफा मार्ग से गुजरते हुए श्रद्धालुओं ने विभिन्न देवी-देवताओं के दर्शन किए। मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं को चना और हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के महंत पं. मुरली तिवारी ने बताया कि मां कालरात्रि को काल पर विजय प्राप्त करने वाली देवी माना जाता है। उनकी आराधना से भक्तों के मनोरथ सिद्ध होते हैं।