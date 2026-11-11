Sonebhadra News: सांस की नली में दूध फंसने से नवजात बच्ची की मौत

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घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। बेलहत्थी के निहाईपाथर गांव निवासी फूलकुंवर (22) ने मंगलवार सुबह बच्ची को जन्म दिया था।शाम करीब पांच बजे उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, प्रसूता को घर ले जाने के लिए वे छह घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार करते रहे। अंततः रात करीब एक बजे निजी वाहन से प्रसूता और नवजात के शव को घर ले जाया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. शिशिर श्रीवास्तव ने बताया कि बच्ची की मौत श्वास नली में दूध फंसने से हुई। प्रसूता की हालत गंभीर होने के कारण उसे छुट्टी नहीं दी जा रही थी। वहीं, प्रसूता के जेठ कमला खरवार ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।