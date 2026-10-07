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Sonebhadra News: लूट-छिनैती में फरार नंदन भगोड़ा घोषित, नोटिस चस्पा

Wed, 07 Oct 2026 12:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:04 AM IST
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Nandan, absconding in robbery case, declared a fugitive, notice pasted
लूट-छिनैती के मामले में फरारी काट रहे आरोपों के खिलाफ नोटिस चस्पा करती पुलिस। - पुलिस
सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के इको पॉइंट के पास पिछले साल चचेरे भाई-बहन से हुई लूट-छिनैती के मामले में फरार चल रहे आरोपी नंदन उर्फ चंदन को भगोड़ा घोषित किया गया है। लगातार फरारी के चलते उसके घर-मकान के साथ दीवारों और बिजली के खंभों पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। एक माह के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आठ अक्तूबर 2025 को हुई घटना के अगले दिन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अजय कुमार उर्फ राहुल, चंद्रभूषण और अगस्त कोल को गिरफ्तार किया था। वहीं अशोकनगर में जयपुरिया स्कूल के पास रहने वाला नंदन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। मामले में लूट-छिनैती के अलावा मुठभेड़ का मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
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मुठभेड़ मामले में लगातार नोटिस जारी होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर 25 सितंबर को धारा 84 बीएनएस की उद्घोषणा के तहत कुर्की का नोटिस जारी किया गया। अपराध निरीक्षक डीपी यादव ने बताया कि आरोपी को एक माह के भीतर पुलिस या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। ऐसा नहीं होने पर उसकी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लूट-छिनैती के मामले में भी न्यायालय पहले ही कुर्की का नोटिस जारी कर चुका है।
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