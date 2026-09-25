सोनभद्र में दर्दनाक हादसा: चेचिस की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आधार से हुई पहचान; रेलवे गेट पर पकड़ा गया वाहन

सोनभद्र जिले में विंढमगंज थाना क्षेत्र के कोलिन्डूबा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर शुक्रवार सुबह चेचिस और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चेचिस चालक वाहन लेकर भाग निकला, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस की सक्रियता से उसे रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 50 पर पकड़ लिया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घटना सुबह करीब नौ बजे मेदनीखांड लैम्पस के सामने हुई। बताया गया कि चेचिस और मोटरसाइकिल दोनों विंढमगंज की ओर से दुद्धी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा मिला। उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।प्रत्यक्षदर्शी कोलिन्डूबा निवासी बंधु राम ने बताया कि वह सड़क किनारे मवेशियों को चारा दे रहे थे। इसी दौरान तेज आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर बाइक सवार सड़क पर पड़ा मिला। आसपास के लोगों को बुलाने के बीच चेचिस चालक वाहन लेकर वहां से निकल गया।ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और वाहन की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 50 पर चेचिस को रोककर पकड़ लिया गया। पुलिस ने चेचिस और उसके चालक को कब्जे में ले लिया।मृतक की पहचान अगस्त कुमार पुत्र राजेंद्र राम निवासी धनराडीह, मकड़ी भवनाथपुर, झारखंड के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की गई। पुलिस ने मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए दुद्धी स्थित मर्चरी हाउस भेज दिया गया।