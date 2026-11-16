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Sonebhadra News: छठ पूजा पर उमड़ा जनसैलाब, सूर्य को अर्घ्य

Mon, 16 Nov 2026 01:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:27 AM IST
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Massive crowds gather for Chhath Puja; offerings (arghya) made to the Sun
अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए अर्जुन छठ घाट मालवीय नगर वार्ड नंबर 14 कहुआ नाला में उमड़
शक्तिनगर। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर रविवार की शाम ऊर्जांचल के छठ घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं और श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे। पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उन्होंने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और संतान की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। पूजा के दौरान शक्तिनगर पुलिस प्रशासन सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहा। एसआई रंजीत कुमार के साथ पुलिस टीम घाट पर मौजूद थी। टीम ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए रखी।
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