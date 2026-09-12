Sonebhadra News: धूमधाम से मनाई गई भगवान श्रीकृष्ण की छठी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:44 PM IST
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ओबरा। स्थानीय श्रीराम मंदिर प्रांगण में शुक्रवार की देर शाम भगवान श्रीकृष्ण की छठी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान मंदिर की महिला मंडल की सदस्यों ने भक्ति गीत, भजन और सोहर गीत गाए। वहीं श्रीराम चरित मानस मंदिर समिति के तत्वावधान में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
मंदिर समिति ने छठी उत्सव के लिए मंदिर को रंग बिरंगे झालरों से आकर्षक रूप से सजाया गया। मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का झूला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम में नीलकांत तिवारी, राकेश मिश्रा, सभासद अमित गुप्ता, जीएस शुक्ला, कृष्णानंद वर्मा, सुनीत खत्री, सुशील सिंह, समीर माली, अरविंद सोनी, आशीष तिवारी आदि रहे।
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मंदिर समिति ने छठी उत्सव के लिए मंदिर को रंग बिरंगे झालरों से आकर्षक रूप से सजाया गया। मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का झूला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम में नीलकांत तिवारी, राकेश मिश्रा, सभासद अमित गुप्ता, जीएस शुक्ला, कृष्णानंद वर्मा, सुनीत खत्री, सुशील सिंह, समीर माली, अरविंद सोनी, आशीष तिवारी आदि रहे।
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