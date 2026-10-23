फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Licenses of two establishments suspended; 10 samples of fertilizers and seeds collected.

Sonebhadra News: दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित, खाद-बीज के 10 नमूने लिए

Fri, 23 Oct 2026 12:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Licenses of two establishments suspended; 10 samples of fertilizers and seeds collected.
नई बाजार ​स्थित एक दुकान पर छापे की कार्रवाई करती कृ​षि विभाग की टीम। विभाग
सोनभद्र। डीएम चर्चित गौड़ के निर्देश पर बृहस्पतिवार को जिले की सभी तहसीलों में खाद और बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान स्टॉक और वितरण रजिस्टर अधूरा मिलने पर एक प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं, निरीक्षण के समय दो प्रतिष्ठान बंद मिलने पर उनके लाइसेंस निलंबित कर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जांच के दौरान गुणवत्ता परीक्षण के लिए खाद के तीन और बीज के सात नमूने लिए गए। राॅबर्ट्सगंज तहसील में जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार, अपर जिला कृषि अधिकारी संदीप कुमार मौर्य और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए शुभम सिंह की टीम ने उर्वरक और बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जरूरी अभिलेखों की जांच की गई और नमूने संकलित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध कराना तथा बिक्री में अनियमितताओं पर रोक लगाना है। जांच के दौरान महेवा स्थित पटेल खाद एवं बीज भंडार का स्टॉक और वितरण रजिस्टर अधूरा मिला। इस पर प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं, मरकरी स्थित मौर्या इंटरप्राइजेज और देवरी स्थित पटेल बीज भंडार के संचालक अमरनाथ सिंह के प्रतिष्ठान निरीक्षण के समय बंद मिले। इसके बाद दोनों प्रतिष्ठानों के उर्वरक एवं बीज प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कृषि विभाग के अनुसार, किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण और नमूना संकलन का अभियान जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed